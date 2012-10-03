《汇市简讯》美元/坡元受坡元/马币走势支撑,新加坡9月PMI重挫

2326GMT * 美元/坡元或进一步盘整,交投于1.2270-1.2320,因同时有买卖兴趣 * 坡元/马币(林吉特)的走势,以及市场对新加坡金融管理局(MAS)放松政策的揣测,持续支撑美元/坡元 * 坡元/马币的重要支撑位在2.4750,一旦突破,将触发进一步的卖盘 * 新加坡9月制造业采购经理人指数(PMI)重挫,加大坡元的压力,该国9月制造业PMI为48.7,预估为49.5,上月为49.1 * 美元/坡元在纽约市场收报1.2305,隔夜市场交投于1.2281-1.2312.(完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=