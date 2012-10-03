〔基金观点〕PIMCO葛罗斯称美国若不解决赤字问题,将步希腊后尘

路透纽约10月2日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯表示,他认为美国若不努力让财政状况回到正轨,就会步上希腊的后尘.

葛罗斯在最新的月度投资展望中写道,在未来五至十年内,美国必须减少支出或增税,规模要达到国内生产总值(GDP)的11%,以维护美国作为金融避风港的地位.

"目前的赤字水平已相当于GDP的8%,若考虑进社会保障和医疗保险的支出,将导致平均估计为11%的年度'财政缺口'.如果我们继续对此视而不见,那么我们在下一个10年之交之前就会走上希腊的老路."

葛罗斯指出,目前赤字相当于GDP的8%,令美国资产仍是最可行的安全投资选项,或者说是"最干净的脏衬衫".不过美国国会预算办公室、国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)发布的年度数据显示,美国对未来负债水平的估计表明该国惯于吸食"预算冰毒".

葛罗斯在稍早的一份投资建议中就曾使用过"最干净的脏衬衫"的比喻,不过"预算冰毒"这一类比则是首次提到.

他说,美国赤字与GDP之比的11%预期水平将需要每年减支和增税规模达到1.6万亿(兆)美元.

他还补充道,债务与"财政缺口"问题在美国、日本、希腊、英国、西班牙和法国比较突出,而加拿大、意大利、巴西、墨西哥、中国和其他发展中国家对本国预算的控制较好,债务也较少.

葛罗斯还说,债务不断膨胀将导致美国联邦储备理事会(美联储,FED)增印钞票,从而引发通胀和美元贬值.

他指出,这一前景将对股市和债市带来负面冲击,只有黄金和实际资产投资能够幸免.

如果美国不着手应对预计达到GDP 11%的赤字,"债券会被烧成灰,股票肯定会被烤焦;只有黄金和实际资产会茁壮成长."葛罗斯写道.(完)