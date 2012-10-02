《汇市简讯》新西兰元/美元受澳元下挫拖累

2310GMT * 新西兰元收跌0.16%,因全球经济增长忧虑及西班牙与欧洲央行僵局 * 受累于澳元下挫近1.0%及澳元前景偏空 * 首道支撑见0.8250,其下支撑为0.8237,阻力位于0.8300 * 澳元/新西兰元跌至1.2373,为2011年9月19日以来低位,现报1.2417/20.(完) --编译 许娜;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=