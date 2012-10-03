《汇市简讯》欧元/澳元强涨,因模型基金轧平空头仓位

* 最新IMM数据显示,澳元净多仓为8.96万口,欧元净空仓为5.02万口

* 发现下一道强劲阻力位在1.2740,为周线一目均衡云区底部

* 小时图支撑位在1.2570附近,若跌破该水平,则下看1.2520/40.(完)