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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:02 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元强涨,因模型基金轧平空头仓位

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* 欧元/澳元周二劲扬逾1.2%,因澳洲央行降息引发大量空头回补

* 最新IMM数据显示,澳元净多仓为8.96万口,欧元净空仓为5.02万口

* 预料欧洲央行(ECB)维持利率不动,而澳洲央行进一步降息,令欧元/澳元获得支撑

* 发现下一道强劲阻力位在1.2740,为周线一目均衡云区底部

* 小时图支撑位在1.2570附近,若跌破该水平,则下看1.2520/40.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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