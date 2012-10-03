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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:04 BJT

《汇市简讯》美元/台币料持守在区间29.30附近

2343GMT

* 美元/台币店头交易料开盘在29.295附近,隔夜在29.28-30区间内交投

* 市场涨跌互现,除日圆外亚洲货币盘初上涨,而在隔夜纽约时段下跌

* 早盘美元基调为温和买入,得益于美元/日圆买盘

* 预料美元/台币在29.30附近进一步整固.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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