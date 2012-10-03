〔美国个股〕甲骨文着重推广云计算产品,而不是进行并购--CEO

路透波士顿/旧金山10月2日电---全球第三大软件商甲骨文ORCL.OCEO埃利森表示,他打算通过推广现有云计算产品,而不是通过并购来推动公司成长.

但埃利森表示,不排除"未来"进行大规模交易的可能.过去十年间,他通过完成一系列并购,大幅提高了甲骨文的营收.

"我们目前的重点不是进行大型收购.我们认为自体增长机遇在云技术领域,"他在接受CNBC电视台访问时说.接受完采访后,他在甲骨文用户年会上发表了基调演说.

甲骨文进军云计算领域的动作缓慢.早在2008年,一位华尔街分析师要求埃利森谈谈对云计算趋势的看法时,他还言辞激烈地嘲笑云计算"完全是胡扯",这在业界成了众人皆知的段子.他把电脑(计算机)行业比作时尚行业,形容云计算不过是一时的风潮.

但后来,眼看企业用户纷纷接受了更年轻的云计算竞争对手,比如Salesforce.com(CRM.N)、亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOG.O),甲骨文也推出了自己的云计算产品,还收购了几家专卖基于网路软件的公司.

甲骨文在本周用户年会上发布了新的云产品,包括最畅销的企业数据库升级版,以及专为云计算定制的高端电脑.甲骨文估计约有5万名企业高层和技术人员参加用户年会.(完)