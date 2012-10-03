版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:23 BJT

〔日本股市〕开盘小跌,因西班牙是否申援仍不明朗

路透东京10月3日电---日本股市日经指数周三开盘下跌,西班牙是否不久将申援仍不明朗,市场担忧全球经济成长迟滞,而且投资者静待本周稍晚登场的重大事件.

日经指数.N225下滑0.3%至8,759.88点.东证股价指数.TOPX亦跌0.3%至728.85点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐