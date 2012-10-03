《汇市简讯》美元/港币或交投于7.7540-7.7570,关注美非农报告和股市

0014GMT * 美元/港币在结束两日假期后重新开启交易 * 该货币对可能会在进一步轧空操作的推助下升穿7.7550 * 纽约市场收报7.7551,盘中交投于7.7538-7.7551 * 在周五美国非农就业报告公布前,汇价或介于7.7540-7.7570 * 股市动向、中国方面的指引、以及对进一步祭出刺激举措的预期,亦在驱动交易.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=