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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:34 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油跌至92美元下方,受经济忧虑和欧元区危机拖累

路透新加坡10月3日电---美国原油期货周三跌至每桶92美元下方,受累于市场担忧主要消费国经济增长持续放缓,且欧债危机愈演愈烈增添了不确定性.

截止0009GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1下跌0.24美元,至每桶91.65美元,周二结算价下滑0.59美元,报每桶91.89美元.

近月布兰特原油期货LCOc1下滑0.29美元,至每桶111.28美元,上日在淡静交投中震荡走低,下滑0.62美元.

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