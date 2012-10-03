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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:50 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元上涨,在升至1.6000前几无阻力

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* 昨天跳涨0.85%,触发了1.5650附近的停止单

* 波林格区间日益扩大,支撑上涨趋势

* 在升向1.6000途中几乎不会遭遇明显阻力

* 首道支撑位1.5650附近挂有买单

* 日线动能指标多数看涨

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/zeq92t).(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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