版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 09:04 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比日内或在52.40-52.70区间交投

0043GMT

* 美元/印度卢比跳空高开至52.50附近,因无本金交割远期外汇(NDF)上涨,昨日收盘报52.40

* 一个月期NDF在纽约时段收报52.68-52.73,昨日交投区间介于52.53-52.70

* 现汇日内可能在52.40-52.70区间交投

* 外国机构投资者和股市相关资金流入可能令汇价承压,但预计在欧洲央行宣布利率决定和美国非农就业数据出炉前,将出现空头回补(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐