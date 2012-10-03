〔标题新闻〕德意志银行将2013年金价预估上调3%至2,113美元,称美联储挹注流动性构成利好

欧洲汇市：英镑走强，英国上议院开始退欧辩论

路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。