〔标题新闻〕德意志银行将2013年金价预估上调3%至2,113美元,称美联储挹注流动性构成利好

欧洲汇市：英镑走强，英国上议院开始退欧辩论
路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
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路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
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