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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 09:06 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货连续第三日下跌,盘旋在三个月低位附近

路透悉尼10月3日电---美国大豆期货延续跌势至第三日,周三盘旋在三个月低位附近,受累于收割压力和产量好于预期.上交易日大豆期货价格下跌近2%.

玉米期货亦下滑,因为美国收割速度创纪录而且大豆下跌带来负面影响,抵消了库存紧张的利好.小麦期货连续第三日下跌,因为美国种植时节的天气状况有利.

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