《汇市简讯》美元/日圆缓慢走高,目前行至78.31

0104GMT * 美元/日圆走高,发现有日本账户的买盘,进口商亦在买进 * 一路向上挂有一些卖单,接近78.50时卖单规模增大,该水准上方挂有停止单 * 上档技术阻力位在78.37和78.46,分别为9月21日和20日的高位 * 一路向下挂有买单,而且买单目前在78.00附近聚集.(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=