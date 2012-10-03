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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 09:41 BJT

〔亚洲经济〕亚洲开发银行调降亚洲发展中经济体今明两年GDP增幅预估

* 将2012年亚洲发展中经济体GDP增幅预估从6.9%降至6.1%

* 预计中国经济在2012年将成长7.7%,先前预估为增长8.5%

* 预计印度经济今年增长5.6%,此前预估为增长7.0%

路透马尼拉10月3日电---亚洲开发银行周三调降亚洲发展中经济体2012年和2013年增长率预估,因全球需求低迷拖累中国和印度经济,并打击依赖出口的经济体.

该行称,亚洲经济体应寻求多元化增长,并投资于蓬勃发展的服务业,正如印度和菲律宾所作的那样,以期在外部需求持续疲弱的情况下,维持国内经济增长.

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