〔亚洲金融〕日本不打算延长与韩国间的货币互换协议--日经新闻

路透东京10月3日电---日本媒体周三报导称,该国已经决定,日本与韩国之间的货币互换协议在本月底到期后将不再延长,除非韩国方面希望延期.

当前日韩关系急速降温,此前韩国总统李明博在8月登上日韩争议岛屿.

日本经济新闻援引一名日本官员报导称,政府将在本月稍晚作出最终决定,不过到目前为止韩国尚未要求延长该协议.

日韩两国在2011年10月将货币互换协议的规模扩大为原来的逾五倍,达到700亿美元,称这是在全球经济充满不确定性的情况下所作的预防性安排.

若坐视该协议到期,意味着从11月开始,货币互换协议总规模将降回到原来的130亿美元.

报导称,日本认为鉴于欧洲形势已经相对稳定,而且围绕韩国经济前景的担忧也已减退,因此没有必要延长该互换协议.

日本政府仍宣称,将根据经济状况决定是否延长货币互换协议,此事与日韩间的岛屿争端无关.

日本也在考虑购买韩国公债的计划,以增进两国间的经济联系.(完)