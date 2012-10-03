〔亚洲金融〕日本不打算延长与韩国间的货币互换协议--日经新闻

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透东京10月3日电---日本媒体周三报导称,该国已经决定,日本与韩国之间的货币互换协议在本月底到期后将不再延长,除非韩国方面希望延期.
当前日韩关系急速降温,此前韩国总统李明博在8月登上日韩争议岛屿.
日本经济新闻援引一名日本官员报导称,政府将在本月稍晚作出最终决定,不过到目前为止韩国尚未要求延长该协议.
日韩两国在2011年10月将货币互换协议的规模扩大为原来的逾五倍,达到700亿美元,称这是在全球经济充满不确定性的情况下所作的预防性安排.
若坐视该协议到期,意味着从11月开始,货币互换协议总规模将降回到原来的130亿美元.
报导称,日本认为鉴于欧洲形势已经相对稳定,而且围绕韩国经济前景的担忧也已减退,因此没有必要延长该互换协议.
日本政府仍宣称,将根据经济状况决定是否延长货币互换协议,此事与日韩间的岛屿争端无关.
日本也在考虑购买韩国公债的计划,以增进两国间的经济联系.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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