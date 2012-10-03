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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌,因澳洲8月贸易数据远逊于预期

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* 澳洲8月贸易逆差逾20亿澳元,预估为逆差7亿澳元

* 疲弱数据帮助触发了欧元/澳元在1.2610上方的停止单

* 澳元/美元跌破100日移动均线切入位1.0240和周线云区底部1.0235

* 1.0165之上的支撑寥寥.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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