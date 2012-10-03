澳洲经济指标总览--10月3日

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日
出口物价(较前季) +1.0% -7.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +1.2% +1.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 7月 -0.8% +1.2% 10月4日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差20.27 逆差15.3 11月5日
出口(较前月) -3% -3%
进口(较前月) -1% -1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 8月 -8.8 +14.0 10月11日
--全职 +0.6 +9.2
--兼职 -9.3 +4.8
失业率 5.1% 5.2%
就业参与率 65.0% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)
--整理 白云; 审校
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。