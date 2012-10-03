〔香港个股〕联想将在美国开设首家PC工厂,预计2013年开始投产

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透香港10月3日电---全球第二大个人电脑(PC)厂商--联想集团(0992.HK)将在美国开设首家PC制造厂,预计2013年开始运营.
联想周二发布的声明称,这家位于北卡州Whitsett的工厂将生产针对美国市场的Think品牌笔记本电脑、台式PC、平板电脑和服务器(伺服器).
联想没有提供投资数据,但表示此次设厂将创造115个就业岗位.
联想表示,过去两年公司已在中国和巴西投建新厂和合资制造企业,现在将在美国生产PC和智能手机等移动网络设备.
联想股价周三在香港股市早盘上扬超过2%,至近一个月最高位,表现超越恒生指数.HSI0.7%的涨幅.有分析师表示,联想有望在今年后期超过惠普(HPQ.N),成为全球最大的PC厂商.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。