韩国已公布经济指标--2012/10/3

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3%-@-r +0.9%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.0% +1.2% -- --
工业生产(m/m) 8月 -0.7%-@ -1.9%-@-r -- --
失业率 8月 3.1%-@ 3.1%-@ 10月9日 --
贸易收支(亿美元) 9月 顺差31.5-p 顺差20-r -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 许娜;审校 张明钧
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。