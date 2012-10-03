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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 10:55 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比获可观买盘追捧,但美元供应稀缺

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* 美元/印尼卢比开盘买兴甚佳,但美元供应仍稀缺

* 该货币对在9590-9600区间内交投,印尼央行在9595处抛售

* 可能涨向9610,因美元/亚洲货币基调持坚也提供支撑

* 美元/印尼卢比最新报9590-9600,无本金交割远期外汇(NDF)在9610-9630之间

(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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