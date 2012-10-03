《汇市简讯》美元/印尼卢比获可观买盘追捧,但美元供应稀缺

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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* 美元/印尼卢比开盘买兴甚佳,但美元供应仍稀缺
* 该货币对在9590-9600区间内交投,印尼央行在9595处抛售
* 可能涨向9610,因美元/亚洲货币基调持坚也提供支撑
* 美元/印尼卢比最新报9590-9600,无本金交割远期外汇(NDF)在9610-9630之间
(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。