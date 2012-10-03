〔日本债市〕指标公债价格小涨,但超长期公债表现不佳

路透东京10月3日电---指标日本公债价格周三小幅走坚,10年期公债收益率(殖利率)折回八周低位,因为西班牙申援的时间表尚不明朗挫伤了投资者对风险较高资产的热情.

但收益率曲线持续趋陡,因为超长期公债表现不佳,在本月稍晚20年期和30年期公债标售前,几无逢低买入的投资者入市.

西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.他亦称,该国中央政府已与地区领导人就财政改革框架达成共识.[ID:nSB2029801]