〔日本债市〕指标公债价格小涨,但超长期公债表现不佳

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透东京10月3日电---指标日本公债价格周三小幅走坚,10年期公债收益率(殖利率)折回八周低位,因为西班牙申援的时间表尚不明朗挫伤了投资者对风险较高资产的热情.
但收益率曲线持续趋陡,因为超长期公债表现不佳,在本月稍晚20年期和30年期公债标售前,几无逢低买入的投资者入市.
西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.他亦称,该国中央政府已与地区领导人就财政改革框架达成共识.[ID:nSB2029801]
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。