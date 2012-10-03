〔日本股市〕日经指数早盘变动甚微,权重股涨势被西班牙相关忧虑抵消

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透东京10月3日电---日本股市日经指数周三早盘几无变动,Fast Retailing Co(9983.T)等权重股上涨,但涨势被围绕西班牙的担忧所抵销.
Fast Retailing大涨4.2%,为日经指数贡献30个点的涨幅.此前日经新闻称,该公司旗下优衣库在2013年8月止的财年营收有望超1兆(万亿)日圆.
丰田汽车(7203.T)上涨1.2%亦带来支撑,其公布9月美国乘用车销量较上年同期大增42%.
日经指数.N225早盘小涨9.1点,报8,795.10点.市场缺乏较大的刺激因素,投资者思考西班牙会否以及何时将申请援助.此前西班牙首相表示不会很快求援.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。