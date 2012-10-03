〔日本股市〕日经指数早盘变动甚微,权重股涨势被西班牙相关忧虑抵消

路透东京10月3日电---日本股市日经指数周三早盘几无变动,Fast Retailing Co(9983.T)等权重股上涨,但涨势被围绕西班牙的担忧所抵销.

Fast Retailing大涨4.2%,为日经指数贡献30个点的涨幅.此前日经新闻称,该公司旗下优衣库在2013年8月止的财年营收有望超1兆(万亿)日圆.

丰田汽车(7203.T)上涨1.2%亦带来支撑,其公布9月美国乘用车销量较上年同期大增42%.

日经指数.N225早盘小涨9.1点,报8,795.10点.市场缺乏较大的刺激因素,投资者思考西班牙会否以及何时将申请援助.此前西班牙首相表示不会很快求援.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]