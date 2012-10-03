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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 12:21 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货自近三年低点跳涨逾3%,因有低接买盘

路透新加坡10月3日电---马来西亚棕榈油期货周三强劲反弹,因为继上日触及近三年最低位后浮现逢低买盘.

0405 GMT时,指标12月棕榈油期货合约FCPOc3报每吨2,319林吉特(757美元),此前曾最多上涨3.7%至2,334林吉特.

上交易日棕榈油期货合约大跌8.7%,价格挫至每吨2,250林吉特,为2009年11月以来最低.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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