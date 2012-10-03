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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 12:16 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元暂获喘息,尽管澳洲贸易数据疲软

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* 澳洲贸易数据疲软,影响甚微

* 新西兰元/美元多头因澳元走疲而承压

* 澳元/新西兰元整理昨日跌势,基调趋跌

* 隔夜守住2011年9月低位1.2370,此乃重要支撑位

* 澳洲央行降息前的高位1.2520料为首道阻力位

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/ser92t).(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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