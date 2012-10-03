《汇市简讯》澳元/新西兰元暂获喘息,尽管澳洲贸易数据疲软

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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* 澳洲贸易数据疲软,影响甚微
* 新西兰元/美元多头因澳元走疲而承压
* 澳元/新西兰元整理昨日跌势,基调趋跌
* 隔夜守住2011年9月低位1.2370,此乃重要支撑位
* 澳洲央行降息前的高位1.2520料为首道阻力位
* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/ser92t).(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。