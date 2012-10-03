〔东京美债〕10年期公债价格上扬,受到中国数据疲弱的推动

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡10月3日电---美国10年期公债价格周三上涨,此前的一项调查显示,9月中国服务业表现大幅走弱,凸显出投资者对于全球经济增长的忧虑.
指标10年期美债US10YT=RR价格上涨5/32,收益率约报1.603%,较周二美国市场尾盘下跌2个基点.
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布,9月非制造业商务活动指数降至53.7,为年内最低水准,上月为56.3.[ID:nSB8561714]
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。