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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 12:16 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上扬,受到中国数据疲弱的推动

路透新加坡10月3日电---美国10年期公债价格周三上涨,此前的一项调查显示,9月中国服务业表现大幅走弱,凸显出投资者对于全球经济增长的忧虑.

指标10年期美债US10YT=RR价格上涨5/32,收益率约报1.603%,较周二美国市场尾盘下跌2个基点.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布,9月非制造业商务活动指数降至53.7,为年内最低水准,上月为56.3.[ID:nSB8561714]

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