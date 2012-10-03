《汇市简讯》一系列期权今天到期,澳元/美元在1.0250期权被触碰

0453GMT

* 澳元/美元亚洲盘触碰掉1.0250的触碰失效期权,1.0200会有更多期权被触碰?

* 今天很多单纯(香草)期权到期,包括行使价为77.40,77.60,78.00和78.25的美元/日圆期权

* 行使价1.2750,1.2800和1.2850的欧元/美元期权,以及行使价在100.25和101.50的欧元/日圆期权也到期

* 行使价1.0300的澳元/美元期权和0.9900的美元/加元期权也到期.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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