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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 13:33 BJT

〔路透基点〕世纪金花签署8,300万美元三年期俱乐部贷款--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,世纪金花商业控股有限公司已经签署8,300万美元的三年期俱乐部贷款,这是其首笔银团贷款.

银团成员包括东亚银行和摩根士丹利,所筹贷款用于并购活动.

贷款分为两部分,6,000万美元境外贷款和1.52亿元人民币境内贷款.

世纪金花是香港上市的一家百货店运营商,业务主要放在中国西北地区.该公司报告称,截至2011年12月31日当年营收增长82%至47.3亿港元,上一年同期为26亿港元.(完)

--编译 王兴亚;审校 隋芬

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