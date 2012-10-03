〔路透基点〕世纪金花签署8,300万美元三年期俱乐部贷款--RLPC

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,世纪金花商业控股有限公司已经签署8,300万美元的三年期俱乐部贷款,这是其首笔银团贷款.
银团成员包括东亚银行和摩根士丹利,所筹贷款用于并购活动.
贷款分为两部分,6,000万美元境外贷款和1.52亿元人民币境内贷款.
世纪金花是香港上市的一家百货店运营商,业务主要放在中国西北地区.该公司报告称,截至2011年12月31日当年营收增长82%至47.3亿港元,上一年同期为26亿港元.(完)
--编译 王兴亚;审校 隋芬
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。