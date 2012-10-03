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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 13:25 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比承压,关注支撑位52.20

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* 美元/印度卢比开高,但后来再次遭遇基金抛盘.

* 外国机构投资者和中长期投资大户抛盘,将汇价从52.57的高位推低至52.27.

* 出口商进行对冲亦令美元/印度卢比进一步承压.

* 短期支撑位在52.20的4月20日所及高位.

* 美元/印度卢比最新报52.32-52.35,印度股市Sensex指数涨0.25%. (完)

--编译 白云;审校 侯向明

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