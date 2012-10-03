《汇市简讯》英镑/美元较低档的波林格上升区间成为后市目标

标题新闻：加拿大12月趸售(批发)贸易为较前月增长0.7%，趸售库存为增长1.1%
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0515GMT
* 英镑/美元隔夜测试1.6188失败,构成流星(shooting star)的空头型态
* 亚洲市场在较低水准的窄幅区间整固
* 股市温和走低限制冒险意愿
* 日线动能指标微降,趋于走低
* 测试波林格区间上缘线失败后,下看1.5974附近的较低区间
* 图形:(link.reuters.com/jyr92t)
(完)
--编译 吴云凌; 审校 白云
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
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