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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 13:37 BJT

《汇市简讯》英镑/美元较低档的波林格上升区间成为后市目标

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* 英镑/美元隔夜测试1.6188失败,构成流星(shooting star)的空头型态

* 亚洲市场在较低水准的窄幅区间整固

* 股市温和走低限制冒险意愿

* 日线动能指标微降,趋于走低

* 测试波林格区间上缘线失败后,下看1.5974附近的较低区间

* 图形:(link.reuters.com/jyr92t)

(完)

--编译 吴云凌; 审校 白云

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