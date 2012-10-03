〔泰国经济〕财长称今年GDP将增长5.5-5.7%,稻米干预政策很正确

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透曼谷10月3日电---泰国财长周三表示,虽然出口趋疲,今年该国经济仍有望增长5.5-5.7%,因为其他行业应会继续支撑经济成长.
"出口显然无法拉动经济,但其他行业可以,"财长Kittirat Na Ranong在会议后告诉记者.
他并表示,稻米干预计划是政府提升农民收入的正确方针政策,将有助推动支出和刺激经济增长.
泰国央行预测今年经济增长率为5.7%.去年严重洪灾导致泰国经济仅成长了0.1%.(完)
--编译 隋芬;审校 侯向明
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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