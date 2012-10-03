〔泰国经济〕财长称今年GDP将增长5.5-5.7%,稻米干预政策很正确

路透曼谷10月3日电---泰国财长周三表示,虽然出口趋疲,今年该国经济仍有望增长5.5-5.7%,因为其他行业应会继续支撑经济成长.

"出口显然无法拉动经济,但其他行业可以,"财长Kittirat Na Ranong在会议后告诉记者.

他并表示,稻米干预计划是政府提升农民收入的正确方针政策,将有助推动支出和刺激经济增长.

泰国央行预测今年经济增长率为5.7%.去年严重洪灾导致泰国经济仅成长了0.1%.(完)