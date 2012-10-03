〔欧元债市〕意大利债务可以维系,今年至今标债收益率有所下降--报导

路透米兰10月3日电---意大利债务管理局(DMO)主管Maria Cannata周三接受报纸采访时表示,意大利的公共债务可以维系,今年至今新标售的公债平均收益率(殖利率)低于2011年.

"今年前九个月,我们已完成公债发行计划的约80%,平均收益率为2.4%,"Cannata对晚邮报(Corriere della Sera)表示.

她称,这低于2011年的3.61%以及2008年的4.09%.(完)