〔台湾股市〕收低0.44%,受累于造纸和食品类股下挫

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透台北10月3日电---台湾股市周三收跌0.44%,受造纸.TPAI和食品.TFII等防御类股拖累,这两个类股指数分别下跌1.42%和1.29%.
加权股价指数.TWII收低34.05点,报7,684.63点,今日开高0.11%.
电子类指数.TELI微跌0.15%,金融保险类指数.TFNI跌0.79%.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超36.01亿台币,连续四个交易日买超,累计买超金额为130.98亿;上日为买超5.53亿.[ID:nST0559875]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为562.51亿台币,上日为645.78亿.(完)
--编译 许娜;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。