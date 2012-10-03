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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 13:51 BJT

〔台湾股市〕收低0.44%,受累于造纸和食品类股下挫

路透台北10月3日电---台湾股市周三收跌0.44%,受造纸.TPAI和食品.TFII等防御类股拖累,这两个类股指数分别下跌1.42%和1.29%.

加权股价指数.TWII收低34.05点,报7,684.63点,今日开高0.11%.

电子类指数.TELI微跌0.15%,金融保险类指数.TFNI跌0.79%.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超36.01亿台币,连续四个交易日买超,累计买超金额为130.98亿;上日为买超5.53亿.[ID:nST0559875]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为562.51亿台币,上日为645.78亿.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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