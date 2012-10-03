〔日圆汇率〕必要时将对日圆过度上涨采取果断行动--财务省财务官

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透东京10月3日电---日本财务省财务官中尾武彦重申了坚决采取行动应对日圆过度上涨的决心,表示近期日圆上涨是单边走势,并未反映日本经济基本面.
"我们的观点是近期日圆上涨是单边走势,并未反映日本经济基本面,"中尾武彦周三在日本外国媒体中心(Foreign Press Center Japan)表示.
"如果汇市有大幅波动,必要时我们将采取果断行动,这是我们的立场,"他称.(完)
--编译 石冠兰; 审校 隋芬
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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