〔日圆汇率〕必要时将对日圆过度上涨采取果断行动--财务省财务官

路透东京10月3日电---日本财务省财务官中尾武彦重申了坚决采取行动应对日圆过度上涨的决心,表示近期日圆上涨是单边走势,并未反映日本经济基本面.

"我们的观点是近期日圆上涨是单边走势,并未反映日本经济基本面,"中尾武彦周三在日本外国媒体中心(Foreign Press Center Japan)表示.

"如果汇市有大幅波动,必要时我们将采取果断行动,这是我们的立场,"他称.(完)