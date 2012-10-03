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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 14:23 BJT

〔澳新汇市〕澳洲贸易数据引发澳元下跌,公债价格上升

路透惠灵顿/悉尼10月3日电---澳元周三下挫,因该国贸易逆差意外大增,引发市场臆测央行恐决定进一步降息.公债收益率降至两个月低点.

澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0206美元,为9月6日迄今最低,盘中触发位于1.0250美元的期权.技术图表显示,澳元/美元若跌穿1.0200美元,将下探9月低位1.0165美元.

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