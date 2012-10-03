〔澳新汇市〕澳洲贸易数据引发澳元下跌,公债价格上升

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透惠灵顿/悉尼10月3日电---澳元周三下挫,因该国贸易逆差意外大增,引发市场臆测央行恐决定进一步降息.公债收益率降至两个月低点.
澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0206美元,为9月6日迄今最低,盘中触发位于1.0250美元的期权.技术图表显示,澳元/美元若跌穿1.0200美元,将下探9月低位1.0165美元.
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。