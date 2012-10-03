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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 14:29 BJT

〔标题新闻〕诺基亚寻求出售位于芬兰埃斯波的总部大楼,据报导估值2-3亿欧元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8L30VT]

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