〔澳洲股市〕创14个月最高收位,受惠降息及澳元走低

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透墨尔本10月3日电---澳洲股市周三创下14个月最高收位,银行股受降息和澳元走软的提振.澳元回落提升出口前景.
澳股指标S&P/ASX 200指数收高0.1%,或5.6点至4,438.6点,为2011年8月1日以来最高收位.
澳股早盘一度升至4,454.6点,但此后公布的澳洲8月贸易逆差创三年半以来最大,因铁矿石及煤炭价格下滑[ID:nST0560407],这损及矿业类股.(完)
--编译 石冠兰; 审校 侯向明
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。