〔澳洲股市〕创14个月最高收位,受惠降息及澳元走低

路透墨尔本10月3日电---澳洲股市周三创下14个月最高收位,银行股受降息和澳元走软的提振.澳元回落提升出口前景.

澳股指标S&P/ASX 200指数收高0.1%,或5.6点至4,438.6点,为2011年8月1日以来最高收位.

澳股早盘一度升至4,454.6点,但此后公布的澳洲8月贸易逆差创三年半以来最大,因铁矿石及煤炭价格下滑[ID:nST0560407],这损及矿业类股.(完)

--编译 石冠兰; 审校 侯向明

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