修正:〔全球金市〕金价持于11个月高位附近,因投资者对西班牙纾困心存警戒

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
(更正:因译文有误,第二段中"变化不达"应改为"变化不大")
路透新加坡10月3日电---金价周三持于11个月高位附近,因西班牙纾困计划的不确定性,令投资人心存警戒;同时等候美国就业报告出炉,该报告将可显示最新刺激举措的效用.
金价较上周收位变动不大,9月录得连续第四个月连升走势,受包括美联储和欧洲央行在内的大规模刺激举措激励.
不过没有新的催化剂,金价动能消散.投资者当前关注欧债危机的核心--西班牙.
西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快于本周末便会求援.[ID:nSB2029801]
法国兴业银行驻香港商品分析师Jeremy Friesen称,"实质的挑战将再次推动市场."
"在新事态出现前我们将经历整固期.我想随着美联储启动放宽政策以及欧洲央行(ECB)计划激活,会有更多其他央行的货币政策应对措施出台,很可能在月底前.这利好黄金等大宗商品."
0624GMT,现货金XAU=几无变动报每盎司1,772.69美元.本周金价创出去年11月以来最高水准1,791.20美元.
美国黄金期货GCcv1几报平盘,每盎司1,775.10美元.
--------------------------0624GMT------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1772.69 -1.45 -0.08 13.36
现货银 34.60 0.01 +0.03 24.95
现货铂金 1667.99 -1.01 -0.06 19.74
现货钯金 643.10 -4.10 -0.63 -1.44
COMEX期金 1775.10 -0.50 -0.03 13.29 9294
COMEX期银 34.68 0.01 +0.02 24.22 2573
汇率
欧元/美元 1.2890
美元/日圆 78.24
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
--编译 石冠兰/田建华;审校 隋芬/王冠中/程琳
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
亚洲金市.........[GOL/HCN] TOCOM期金.........[GOL/TCN]
伦敦贵金属简报...[GOL/ECN] 伦敦金定盘......[GOL/FIXCN]
纽约期金.........[GOL/XCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
LME库存文本.....<LME/STX1> LME库存数据..<0#LME-STOCKS>
纽约期铜.........[COP/XCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
HOME专栏......["HOME"-CMN]
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。