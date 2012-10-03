修正:〔全球金市〕金价持于11个月高位附近,因投资者对西班牙纾困心存警戒

路透新加坡10月3日电---金价周三持于11个月高位附近,因西班牙纾困计划的不确定性,令投资人心存警戒;同时等候美国就业报告出炉,该报告将可显示最新刺激举措的效用.

西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快于本周末便会求援.[ID:nSB2029801]

法国兴业银行驻香港商品分析师Jeremy Friesen称,"实质的挑战将再次推动市场."

"在新事态出现前我们将经历整固期.我想随着美联储启动放宽政策以及欧洲央行(ECB)计划激活,会有更多其他央行的货币政策应对措施出台,很可能在月底前.这利好黄金等大宗商品."