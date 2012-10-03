《汇市简讯》欧元/美元在1.2870-80和1.2850-60有买单

标题新闻：加拿大12月趸售(批发)贸易为较前月增长0.7%，趸售库存为增长1.1%
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0651GMT * 1.2800-10据称有大量买单,1.2930-50有卖单,1.2900卖单规模更大 * 最近跌破过1.2830,但没有收在下方,200日移动均线在1.2823切入 * 纽约交割时段到期、行权价离现汇水准最近的期权有1.29、1.2925和1.2850.(完) --编译 程琳;审校 王冠中
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
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