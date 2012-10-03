《汇市简讯》欧元/美元在1.2870-80和1.2850-60有买单

0651GMT * 1.2800-10据称有大量买单,1.2930-50有卖单,1.2900卖单规模更大 * 最近跌破过1.2830,但没有收在下方,200日移动均线在1.2823切入 * 纽约交割时段到期、行权价离现汇水准最近的期权有1.29、1.2925和1.2850.(完) --编译 程琳;审校 王冠中