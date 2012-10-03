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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 15:24 BJT

〔新兴汇市〕多数新兴亚币下滑,因市场愈发预期地区央行将放松政策

* 坡元/美元、坡元/泰铢双双下跌,因新加坡金管局有望放松货币政策

* 马币下跌0.4%,菲律宾披索下跌0.2%

路透新加坡10月3日电---多数亚洲新兴货币周三下跌,因西班牙寻求救助仍存不确定性,且全球经济放缓提高了该地区央行出台刺激举措提振经济的机率.

坡元兑美元SGD=D3、坡元兑泰铢SGDTHB=R双双下滑,因市场愈发预期新加坡金融管理局将在本月稍晚放松货币政策.

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