〔新兴汇市〕多数新兴亚币下滑,因市场愈发预期地区央行将放松政策

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
* 坡元/美元、坡元/泰铢双双下跌,因新加坡金管局有望放松货币政策
* 马币下跌0.4%,菲律宾披索下跌0.2%
路透新加坡10月3日电---多数亚洲新兴货币周三下跌,因西班牙寻求救助仍存不确定性,且全球经济放缓提高了该地区央行出台刺激举措提振经济的机率.
坡元兑美元SGD=D3、坡元兑泰铢SGDTHB=R双双下滑,因市场愈发预期新加坡金融管理局将在本月稍晚放松货币政策.
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。