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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 15:43 BJT

〔金属期市〕期铜经历四日连涨后下滑,因经济忧虑拖累

路透新加坡10月3日电---期铜周三下滑,因全球经济的脆弱状况以及欧洲债务危机挥之不去,遏制投资者买盘兴趣.此外主要消费国中国适逢一周长假,令成交量极度清淡.期铜之前四天曾连续上涨.

期铜价格陷入拉锯战,一边是视央行宽松政策为买进硬资产理由的多头,一边是对基本面持偏空观点的投资者.后者认为中国对金属的需求产生结构性变化,令大宗商品价格降温.

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