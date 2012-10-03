〔金属期市〕期铜经历四日连涨后下滑,因经济忧虑拖累

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡10月3日电---期铜周三下滑,因全球经济的脆弱状况以及欧洲债务危机挥之不去,遏制投资者买盘兴趣.此外主要消费国中国适逢一周长假,令成交量极度清淡.期铜之前四天曾连续上涨.
期铜价格陷入拉锯战,一边是视央行宽松政策为买进硬资产理由的多头,一边是对基本面持偏空观点的投资者.后者认为中国对金属的需求产生结构性变化,令大宗商品价格降温.
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。