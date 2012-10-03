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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 15:54 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至三周低位,9月服务业PMI数据公布在即

* 9月数据疲弱打击对第三季持坚的乐观情绪

* 交易员静候0828 GMT将公布的英国服务业PMI数据

* 英镑兑欧元接近两周低位

路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周三跌至三周低位,英国即将公布9月服务业PMI数据,数据料将显示9月服务业增速放缓.

路透调查访问的分析师预计,英国9月CIPS/Markit服务业PMI将从前月的53.7降至53.0,仅略高于荣枯分水岭.

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