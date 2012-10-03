〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至三周低位,9月服务业PMI数据公布在即

标题新闻：加拿大12月趸售(批发)贸易为较前月增长0.7%，趸售库存为增长1.1%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
* 9月数据疲弱打击对第三季持坚的乐观情绪
* 交易员静候0828 GMT将公布的英国服务业PMI数据
* 英镑兑欧元接近两周低位
路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周三跌至三周低位,英国即将公布9月服务业PMI数据,数据料将显示9月服务业增速放缓.
路透调查访问的分析师预计,英国9月CIPS/Markit服务业PMI将从前月的53.7降至53.0,仅略高于荣枯分水岭.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选