〔欧元区数据〕8月零售销售仅微幅增长,受累燃油支出下滑(更新版)

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
(新增细节)
* 欧元区8月零售销售较前月成长0.1%
* 欧元区7月零售销售从降低0.2%上修为成长0.1%
路透布鲁塞尔10月3日电---欧元区8月零售销售微幅增长,因汽车驾驶在通常繁忙的夏季出游月份中削减燃油支出,反映出走向衰退的疲弱经济形势.
高油价迫使欧元区消费者减少燃油支出,这抑制了零售销售,欧盟统计局周三公布,欧元区8月零售销售较前月仅增长0.1%.
这略好于路透调查结果,受访分析师预计8月零售销售降低0.1%.较上年同期数据亦好于预估,8月零售销售较上年同期下滑1.3%,而预估值为下滑2%.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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