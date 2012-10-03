版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 17:31 BJT

〔欧元区数据〕8月零售销售仅微幅增长,受累燃油支出下滑(更新版)

(新增细节)

* 欧元区8月零售销售较前月成长0.1%

* 欧元区7月零售销售从降低0.2%上修为成长0.1%

路透布鲁塞尔10月3日电---欧元区8月零售销售微幅增长,因汽车驾驶在通常繁忙的夏季出游月份中削减燃油支出,反映出走向衰退的疲弱经济形势.

高油价迫使欧元区消费者减少燃油支出,这抑制了零售销售,欧盟统计局周三公布,欧元区8月零售销售较前月仅增长0.1%.

这略好于路透调查结果,受访分析师预计8月零售销售降低0.1%.较上年同期数据亦好于预估,8月零售销售较上年同期下滑1.3%,而预估值为下滑2%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐