〔全球经济〕IMF首席经济学家称摆脱危机至少需要10年

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透布达佩斯10月3日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在周三刊载的访谈中表示,至少10年全球经济才能走出始于2008年的金融危机阴霾.
布兰查德接受匈牙利网站Portfolio.hu采访时称,为解决欧洲问题,德国将不得不接受更高的通胀率以及其实质购买力增强.
不过即便当前焦点在欧洲问题,但其称美国也有必须解决的财政问题.
这位首席经济学家称,"还算不上是失落的十年...但肯定从危机开始算起,至少10年全球经济才能回到此前令人满意的状态."
"日本面临极其困难的财政调整,需要数十年解决.中国有可能会应对资产泡沫,但经济成长速度低于此前,不过我们预计不会有任何的经济硬着陆."
布兰查德称,欧元区调整需要南部债务负担沉重的国家物价下滑,而核心国家物价上扬.
欧洲央行(ECB)为了能达到2%的通胀率目标,核心国家必须有高于2%的通胀率--而这是德国强烈抵触的.
他表示,"德国通胀率上涨,应简单被视为必要且渴求的相对价格调整.鉴于整体需求状况,以及ECB确保物价稳定的严正职责,这不是超级通货膨胀的序幕."
对于债务危机,布兰查德称减债不可避免,但做法不应掐灭经济成长,而是走在"狭窄的中间小路上."
"行动太慢,市场认为你认真,行动太快,会扼杀经济.对于某个国家而言,必须要找到合适的整固路线."
他表示,以通胀为目标有严重的限制,且仅是用主要政策利率还不够.
"经济体可以通胀稳定且在低位,但幕后产出的组成却是不对的,且金融体系积累风险."
"思考未来货币政策的思路是,央行实际上有两套工具."(完)
--编译 田建华;审校 王冠中
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选