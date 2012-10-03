〔全球经济〕IMF首席经济学家称摆脱危机至少需要10年

路透布达佩斯10月3日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在周三刊载的访谈中表示,至少10年全球经济才能走出始于2008年的金融危机阴霾.

布兰查德接受匈牙利网站Portfolio.hu采访时称,为解决欧洲问题,德国将不得不接受更高的通胀率以及其实质购买力增强.

不过即便当前焦点在欧洲问题,但其称美国也有必须解决的财政问题.

这位首席经济学家称,"还算不上是失落的十年...但肯定从危机开始算起,至少10年全球经济才能回到此前令人满意的状态."

"日本面临极其困难的财政调整,需要数十年解决.中国有可能会应对资产泡沫,但经济成长速度低于此前,不过我们预计不会有任何的经济硬着陆."

布兰查德称,欧元区调整需要南部债务负担沉重的国家物价下滑,而核心国家物价上扬.

欧洲央行(ECB)为了能达到2%的通胀率目标,核心国家必须有高于2%的通胀率--而这是德国强烈抵触的.

他表示,"德国通胀率上涨,应简单被视为必要且渴求的相对价格调整.鉴于整体需求状况,以及ECB确保物价稳定的严正职责,这不是超级通货膨胀的序幕."

对于债务危机,布兰查德称减债不可避免,但做法不应掐灭经济成长,而是走在"狭窄的中间小路上."

"行动太慢,市场认为你认真,行动太快,会扼杀经济.对于某个国家而言,必须要找到合适的整固路线."

他表示,以通胀为目标有严重的限制,且仅是用主要政策利率还不够.

"经济体可以通胀稳定且在低位,但幕后产出的组成却是不对的,且金融体系积累风险."

"思考未来货币政策的思路是,央行实际上有两套工具."(完)