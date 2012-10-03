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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 18:23 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,能源类股表现疲弱

路透曼谷10月3日电---新加坡、马来西亚和印尼股市周三在清单交投中小幅下跌,此前金光农业资源(GAGR.SI)等大宗商品和能源类股追随原油市场疲弱态势下滑,因市场担心全球前景.

在新加坡上市的大宗商品企业金光农业资源重挫3.1%,拖累海峡时报指数.FTSTI日内收低0.06%.该指数一度曾徘徊于近两周高位3,082.24点附近.

泰国股市.SETI在经历震荡交投后收高0.1%,自日内触及的16年高位1,311.67回落,大型能源企业PTT(PTT.BK)下跌0.6%带来压力.

马来西亚股票交易所称,海外投资者买入价值7000万林吉特(马币)(2,294万美元)的股票,散户和国内机构则卖超股票.

1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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汤森路透东南亚股指.TRXFLDANPU 415.32 416.80 -0.36 +19.93 346.30

新加坡 .FTSTI 3077.1 3079.14 -0.06 +16.28 2646.35

马来西亚 .KLSE 1649.75 1651.03 -0.08 +7.78 1530.73

泰国 .SETI 1307.55 1305.66 +0.14 +27.53 1025.32

印尼 .JKSE 4251.51 4256.84 -0.13 +11.24 3821.99

菲律宾 .PSI 5375.52 5348.68 +0.50 +22.95 4371.96

越南 .VNI 385.37 384.32 +0.27 +9.62 351.55

-------------------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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