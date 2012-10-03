〔全球金融〕Vanguard改变标的指数,中国或因此流出3.7亿美元--JPM

路透孟买10月3日电---据摩根大通估算,Vanguard Group的六支国际指数基金转为跟踪富时集团的基准指数,可能会让巴西、俄罗斯、印度和南非受益,而对中国市场不利.

Vanguard旗下22支指数基金将不再与MSCI明晟MSCI.NS的指标挂钩,可能导致该公司全球指数基金的构成发生变化.

变化最大的将涉及韩国,因富时集团将该国归类为发达市场,而MSCI明晟仍将其归类于发展中市场.

摩根大通称:"韩国在MSCI新兴市场指数里面占到约15.5%的权重,所以转换指标时该新兴市场基金的成交值将很大."

摩根大通预计,南非、印度的资金流入规模将最大,总计料有近51亿美元,俄罗斯将流入4.32亿美元.

不过,鉴于中国在富时集团新兴市场指数中的权重低于MSCI明晟,该国可能流出3.71亿美元资金.韩国估计会流出90亿美元,是新兴市场中损失最大的.

整个转换过程料将从2013年1月起,在数月内逐步推进.台湾、马来西亚、印尼和泰国是其它料将因此有资金流入的亚洲市场.

韩国三星电子(005930.KS)、现代汽车(005380.KS)、浦项钢铁(005490.KS)、起亚汽车(000270.KS)和新韩金融集团(055550.KS)受损可能最严重.(完)