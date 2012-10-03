〔全球金融〕Vanguard改变标的指数,中国或因此流出3.7亿美元--JPM

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透孟买10月3日电---据摩根大通估算,Vanguard Group的六支国际指数基金转为跟踪富时集团的基准指数,可能会让巴西、俄罗斯、印度和南非受益,而对中国市场不利.
Vanguard旗下22支指数基金将不再与MSCI明晟MSCI.NS的指标挂钩,可能导致该公司全球指数基金的构成发生变化.
变化最大的将涉及韩国,因富时集团将该国归类为发达市场,而MSCI明晟仍将其归类于发展中市场.
摩根大通称:"韩国在MSCI新兴市场指数里面占到约15.5%的权重,所以转换指标时该新兴市场基金的成交值将很大."
摩根大通预计,南非、印度的资金流入规模将最大,总计料有近51亿美元,俄罗斯将流入4.32亿美元.
不过,鉴于中国在富时集团新兴市场指数中的权重低于MSCI明晟,该国可能流出3.71亿美元资金.韩国估计会流出90亿美元,是新兴市场中损失最大的.
整个转换过程料将从2013年1月起,在数月内逐步推进.台湾、马来西亚、印尼和泰国是其它料将因此有资金流入的亚洲市场.
韩国三星电子(005930.KS)、现代汽车(005380.KS)、浦项钢铁(005490.KS)、起亚汽车(000270.KS)和新韩金融集团(055550.KS)受损可能最严重.(完)
--编译 程琳;审校 高琦
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。