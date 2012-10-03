〔马来西亚期市〕棕榈油期货从近三年低点反弹,但升势或难持久

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡10月3日电---马来西亚棕榈油期货周三收高,因稍早价格跌至近三年最低点后出现逢低买盘,不过交易员表示复苏势头将短暂,因基本面仍保持疲弱.
棕榈油期货早盘在周二录得2008年金融危机以来最大单日跌幅后延续跌势,触及每吨2,230马币(林吉特),为2009年11月以来首见的低位.
但价格走低诱使买家重返市场.
指标12月棕榈油期货FCPOc3劲扬4.3%,收至每吨2,351马币(林吉特),为2010年10月以来最大单日百分比升幅.过去五个交易日棕榈油期货已跌逾15%.
"价格跌了这么多,市场严重超卖了,"一位马来西亚交易商称."今日可能将有一些反弹或技术回弹.我认为这不会持久."
周三总成交量为50,577口,几乎是通常25,000口成交量的两倍.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。