〔马来西亚期市〕棕榈油期货从近三年低点反弹,但升势或难持久

路透新加坡10月3日电---马来西亚棕榈油期货周三收高,因稍早价格跌至近三年最低点后出现逢低买盘,不过交易员表示复苏势头将短暂,因基本面仍保持疲弱.

棕榈油期货早盘在周二录得2008年金融危机以来最大单日跌幅后延续跌势,触及每吨2,230马币(林吉特),为2009年11月以来首见的低位.

但价格走低诱使买家重返市场.

指标12月棕榈油期货FCPOc3劲扬4.3%,收至每吨2,351马币(林吉特),为2010年10月以来最大单日百分比升幅.过去五个交易日棕榈油期货已跌逾15%.

"价格跌了这么多,市场严重超卖了,"一位马来西亚交易商称."今日可能将有一些反弹或技术回弹.我认为这不会持久."

周三总成交量为50,577口,几乎是通常25,000口成交量的两倍.(完)