〔国际油市〕亚洲燃料油市场持续下跌,因需求疲弱且有大量套利供应

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡10月3日电---亚洲燃料油市场周三持续受压,即期跨月价差因需求疲弱而降至四个月低位,大量套利船货供应流入亚洲进一步加剧了燃料油的疲势.
路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至近四个月低位,报逆价差每吨1.88美元.
中国燃料油需求严重受压,因中国对柴油需求下降.中国南部和北部沿海地区的中小型炼厂通常把直馏燃料油当作原料.
本月西方流入亚洲的套利燃料油料将达到500万吨,高于前月的460万吨.交易商称,这可能进一步压低价格.
路透数据显示,燃料油炼化利润率扩大至较迪拜原油每桶贴水6.78美元.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。