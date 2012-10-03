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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 19:24 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场持续下跌,因需求疲弱且有大量套利供应

路透新加坡10月3日电---亚洲燃料油市场周三持续受压,即期跨月价差因需求疲弱而降至四个月低位,大量套利船货供应流入亚洲进一步加剧了燃料油的疲势.

路透数据显示,10/11月燃料油即期跨月价差降至近四个月低位,报逆价差每吨1.88美元.

中国燃料油需求严重受压,因中国对柴油需求下降.中国南部和北部沿海地区的中小型炼厂通常把直馏燃料油当作原料.

本月西方流入亚洲的套利燃料油料将达到500万吨,高于前月的460万吨.交易商称,这可能进一步压低价格.

路透数据显示,燃料油炼化利润率扩大至较迪拜原油每桶贴水6.78美元.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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