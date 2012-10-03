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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 20:16 BJT

〔国际油市〕埃及需求提振柴油裂解利差小幅升高

路透新加坡10月3日电---亚洲柴油裂解利差周三小幅升高,因埃及出现需求且交易商考虑将船货运往欧洲.

埃及石油总公司(EGPC)寻求至多运输11月和12月144,000吨柴油船货至苏伊士,此前曾购买10月和11月船货,交易商称.

这应可帮助提升市场人气,现在正值夏季发电需求高峰之后,中东柴油需求料回落之际.

柴油裂解价差升0.23美元,每桶较迪拜原油升水19.07美元.

台湾料有更多供应出现,台塑石化供应11月航煤船货.北亚现货需求高企,因中国航油买兴及韩国和日本现货有限.

炼厂在开足马力生产取暖煤油产量,料将削减航煤和柴油现货出口.

煤油库存升逾4%至315万公升,或约198万桶,航煤和柴油分别跌至74万公升和173万公升,日本石油连盟最新数据显示.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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