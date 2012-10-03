〔国际油市〕埃及需求提振柴油裂解利差小幅升高

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡10月3日电---亚洲柴油裂解利差周三小幅升高,因埃及出现需求且交易商考虑将船货运往欧洲.
埃及石油总公司(EGPC)寻求至多运输11月和12月144,000吨柴油船货至苏伊士,此前曾购买10月和11月船货,交易商称.
这应可帮助提升市场人气,现在正值夏季发电需求高峰之后,中东柴油需求料回落之际.
柴油裂解价差升0.23美元,每桶较迪拜原油升水19.07美元.
台湾料有更多供应出现,台塑石化供应11月航煤船货.北亚现货需求高企,因中国航油买兴及韩国和日本现货有限.
炼厂在开足马力生产取暖煤油产量,料将削减航煤和柴油现货出口.
煤油库存升逾4%至315万公升,或约198万桶,航煤和柴油分别跌至74万公升和173万公升,日本石油连盟最新数据显示.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。