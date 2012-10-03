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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 19:48 BJT

〔亚洲橡胶〕10月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月3日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 266.2 68 266.2 38

*11月 266.9 71 268.0 22

*12月 267.5 115 268.3 33

* 1月 267.9 248 269.9 30

* 2月 268.6 1621 270.5 405

* 3月 269.7 6367 271.6 2120

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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